57:10

HAYDN (IV): Trío para clave, violín y bajo en Fa menor Hob. XV, F 1 (selec) (6). Trio Beaux Arts. Sinfonía nº 94 en Sol Mayor Hob. I, 94 (selec.) (9). Orq. Real del Concertgebouw de Ámsterdam. Dir.: N. Harnoncourt. Cuarteto de cuerda en Do Mayor op. 33 nº 3 Hob. III, 39 (18). Cuarteto Casals. Misa en Sol Mayor Hob XXII, 6 (selec.) (4). N. Argenta (sop.), C. Robbin (cont.), M. Schade (ten.), A. Miles (baj.). The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Seis variaciones para piano en Do Mayor Hob. XVII, 5 (7.37). R. Buchbinder (p.). The Wanderer (4.19). A. Scholl (contraten.), A. Hunter (p.).