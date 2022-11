58:54

HAYDN (II): El mundo de la luna (selec.) (4,30): A. S. von Otter (cont.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Sinfonía nº 31 en Re Mayor (selec.) (9). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. Concierto para trompa y orquesta en Re Mayor (selec. ) (5.57). B. Tuckwell (tpa.). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner. Cuarteto de cuerda en Fa Mayor op. 3 nº 5 Hob III, 17 (selec.) (4). Cuarteto Modigliani. Las estaciones (selec.) (9) T. Quasthoff (baj.). Orq. Est. De Sajonia. Dir.: S. Weigle. Trío para clave, violín y cello en Fa Mayor Hob XV, 39 (11.11). Trío Beaux Arts. La sirena (2.49). S. Walker (mezzosop.), R. Vignoles (p.). Sonata para clave en Si bemol Mayor Hob XVI, 2 (selec.) (4). J.E. Bavouzet.