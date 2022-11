57:54

HAYDN (I): Cuarteto de cuerda en Do Mayor, op. 20 nº 2 (selec.) (3.49). Cuarteto Mosaiques. La creación (selec.) (13). E. Amelyn (sop.), Orq. Fil. de Viena. Dir.: K. Munchinger. Trío para baryton, viola y violoncello en La Mayor Hob XI, 121 (7.32). Esterhazy Baryton Trio. Sinfonía nº 8 en Sol Mayor “La tarde” (9). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner. Divertimento en Si bemol Mayor Hob. II, 46 (4.17). Concierto para violín y orquesta de cuerda en Sol Mayor Hob. VII A, 4 (8.44). I. Faust (vl.), Orq. de Cám. de Múnich. Dir.: C. Poppen. Sonata para piano en Re Mayor Hob. XVI, 37 (9.30). L. O. Andsnes. Anfossi (selec.) (1.49). N. Rial (sop.), Orq. Barroca L’Orfeo. Dir.: M. Gaigg