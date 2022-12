59:53

HANDEL: La Terra e liberata, HWV 122: Apollo e Dafne ‘Felicissima quest’alma’ (5.54). J. Lezhneva (sop.), Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini (fl.). HANDEL: Sonata para violín y continuo en Re Mayor, Op. 1, núm. 13, HWV 371 (13.06). L. Tur Bonet (v.), D. Espasa (clave). HANDEL: Rodelinda, regina dei Longobardi, HWV 19, Acto 2, Dúo de Rodelinda y Bertarido, ‘Io t’abbraccio’ (6.53). D. de Niese (sop.), A. Scholl (contraten.). The English Concert. Dir.: H. Bicket. HANDEL: Doble concierto para flauta y oboe, fagot, cuerda y continuo en Do menor (9.40). M. Kurabayashi (fg.), Ensemble 1700. Dir.: D. Oberlinger (fl. de pico). HANDEL: Israel en Egipto (selec.) (3.29). Coro del King’s College de Cambridge, Brandenburg Consort. Dir.: S. Cleobury. HANDEL/ STADTFELD (arr.): Solomon, HWV 67, Parte III, Aria de la Reina de Saba ‘Will the sun forget to streak’, arreglo para piano (4.42). M. Stadtfeld (p.). HANDEL / LA MARCA (arr.): Dixit Dominus, HWV 232, núm. 8 De torrente in via bibet priere (3.10). C. P. La Marca (vc.), A. La Marca (vla.), Les Ambassadeurs. Dir.: A. Kossenko. HANDEL: No se enmendará jamás, HWV 140 ‘Cantata spagnuola’ (3.37). P. Petibon (sop.), La Cetra. Dir.: A. Marcon.