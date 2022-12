58:52

HANDEL: Ode for the birthday of Queen Anne, HWV 74, núm. 1 ‘Eternal source of light divine’ (3.15). N. Rial (sop.) Capella Cracoviensis. Dir.: J. T. Adamus. HANDEL: Chacona en Sol menor, HWV 442 (6.14). R. Alessandrini (clave). HANDEL: Water music, núm 8 ‘Hornpipe’ (6.59). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. HANDEL: Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, Acto I, Dúo de Cornelia y Sesto ‘Son nata a lagrimar’ (7.47). P. Jaroussky (contraten.), Orfeo 55. Dir.: N. Stutzmann (contralto). HANDEL: Concerto grosso, en Re menor, Op. 6. Núm. 10, HWV 328 (13). E. Onofri (v.), M. Bianchi (v.), P. Beschi (vc.). Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. HANDEL: O praise the lord with on consent (5.13). The Sixteen. Dir.: H. Christophers. HANDEL: Suite para clave, núm. 7, en Sol menor, HWV 432, núm. 6 ‘Passacaglia’, arreglo para tiorba, archilaúd y guitarra (2.59). D. Zapico (tiorba), P. Zapico (archilaúd), E. Solinís (guit.). Forma Antiqva. Dir.: A. Zapico. HANDEL: Suite para clave, núm. 4, en Re menor, HWV 437, núm 4 ‘Sarabande’, arreglo para orquesta (2.49). Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: R. Leppard.