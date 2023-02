59:04

CHOPIN: Berceuse en Re bemol mayor op. 57 (4.30) Yundi Li (p.) CHOPIN: Sonata para piano en Si menor op. 58 núm. 3 III. Largo (9.04) IV. Finale. Presto ma non tanto (4’50’’) D. Trifonov (p.) CHOPIN: ’Dumka’ (1.28) O. Pasiecznik (sopr.), N. Pasichnyk (p.) CHOPIN: Balada en Fa menor op. 52 num. 4 (12.01) C. Arrau (p.) CHOPIN: Nocturno en Do menor op. 48 num. 1 (6.41) M. J. Pires (p.) CHOPIN: Concierto para piano y orquesta en Fa menor op. 21 num. 2 II. Largheto (9.12) A. Rubinstein (p.), Orquesta de Filadelfia. E. Ormandy (dir.) CHOPIN: Mazurka op. 68 num. 4 (3.13) A. Rubinstein (p.)