Retrato de artista

Descripción: BRITTEN: Muerte en Venecia op 88 Suite: selección (11.24). Orqu. De Cámara Inglesa. Dir.: S. Bedford. BRITTEN: Fantasía para quinteto de cuerda en fa menor (10.59). Cuarteto de cuerda Endellion. N. Logie (viola). BRITTEN: Cabaret songs: Tell me the truth about love. S. Walker (sop.). R. Vignoles (p.). BRITTEN: War Requiem op.66: selección (22.46). G. Vishnevskaya (sop.). P. Pears (ten.). D. Fischer (bar.). Coro Bach de Londres. Coro de la Orqu. Sinf. de Londres. Coro de niños de la Escuela Highgate. Conjunto Melos de Londres. Orqu. Sinf. de Londres. Dir.: B. Britten.