Retrato de artista

BRITTEN: The Young Person´s Guide to the orchestra (16.36). Orqu. Sinf. de Londres. Dir.: B. Britten. BRITTEN: Paul Bunyan op.17: Acto 1 Aria de Tiny´s “Tiny´s song” (4.07). k. Royal (sop.). Orqu. de la Ópera Nacional Inglesa. Dir.: E. Gardner. BRITTEN: Billy Budd op.50: Acto II Aria de Billy Budd “Look trough the Port” (6.04). P. Mattei (bar.) Real Orqu. Filarmónica de Estocolmo. Dir.: L. Renes. BRITTEN: Sonata en do para violonchelo y piano op.65 (19.58) M. Rostropovich (cello). B. Britten (p.). BRITTEN: Cabaret songs: Calypso (2.18). A. Murray (mezz.) M. Martineau (p.)