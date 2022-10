59:11

BEETHOVEN: Sinfonía nº 7 en La mayor, Op. 92 (Segundo movimiento: Allegretto) (8.14). Orq. Musicaeterna. Dir.: T. Currentzis. Quinteto para piano, oboe, clarinete, trompa y fagot en Mi bemol mayor, Op. 16 (26.01). R. Lupu (p.), H. de Vries (ob.), G. Pieterson (cl.), V. Zarzo (tpa.), B. Pollard (fg.). Concierto para piano y orquesta nº 1 en Do mayor, Op. 15 (Segundo movimiento: Largo) (10.45). L. Vogt (p.), Orq. Sinf. de la Ciudad de Birmingham. Dir.: S. Rattle. O cruel was my father (25 Canciones Escocesas, Op. 108) (3.37). J. Watson (sop.), S. Walker (mez.), E. Layton (vl.), U. Smith (vc.), M. Martineau (p.).