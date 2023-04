Retrato de artista

59:56

En este episodio escuchamos las siguientes composiciones de Bela Bartok: Marcha fúnebre de Kossuth (5’). Z. Kocsis (p.). Piezas fáciles Sz. 39 (selec.) (2’47”). G. Castellano (fl.). D. Hurtado (p.). Canciones populares del Estado de Csik (4’). H. Lashner (ob.), C. Chanel (guit.). Rapsodia para cello y piano nº 1 BB 94 C (11’). M. Kosower (vc.). J.W. Oh (p.). Cantata profana Sz. 94 (19’43”). Coro de Budapest, Orq. Sinf. de Budapest. Dir.: J. Ferencsik. Mikrokosmos (selec.) (9’). O. G. Blarr (org.).