Resonancias

59:55

Ana María Romano G. es una compositora y artista sonora interdisciplinaria colombiana. Sus intereses creativos se centran en los medios acústicos y electroacústicos y la participación en proyectos interdisciplinarios que involucran danza contemporánea, video danza, performance y artes en vivo. Sus trabajos artísticos han sido presentados en festivales y publicados en soporte físico y por varios netlabels en Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia.

Actualmente, enseña en la Universidad El Bosque y la Universidad de Antioquia. Es coordinadora de la Plataforma Feminista En Tiempo Real dedicada al encuentro entre sonido y tecnología con enfoque en mujeres y LBTQ+. Ha sido nominada al CLASSICAL NEXT INNOVATION AWARD 2019 (Holanda) por la labor de visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la creación sonora experimental con tecnologías a través del Festival En Tiempo Real.



@anamariaromano

www.instagram.com/ana_romano_g

twitter.com/anamariaromago

www.facebook.com/anamariaromanogomez

TRACKLIST:

1. Mabe Fratti + Vania Vargas (Guatemala) - Péndulo y Latido (2020)

2. *Claudia Robles (Germany/Colombia) - Wandering in Morelia (excerpt, 2019)

3. *Evelyn Frosini (Argentina) - Móviles (excerpt, 2019)

4. *Ana María Romano G. (Colombia) - rozar la nebulosa (de Manuelita, su propia libertadora, 2017)

5. *Mariana Carvalho + Katharina Klement (Brazil+Austria) - Performance at Q-02 (excerpt, 2019)

6. Guadalupe Perales + Ana Mora (Mexico) - 8M (excerpt, 2021)

7. Elektroperra (Colombia) - Popotá en llamas (excerpt, 2021)

8. *Anna Xambó (Spain/UK) - Kicks & Cuts (2019)

9. *cilantro (Angélica Castello* + Billy Roisz*, Mexico+Austria) – axiaco (2011)

10. *Isabel Nogueira / Bel_Medula (Brazil) - Eu Vou Contar (2020)

11. *death of codes (USA) - Look Up (2020)

12. Sexores (Ecuador) - Tropical Nest (2018)

13. Vermillion (Venezuela/Argentina) - 5ympathy4ffection (2020)

14. *Catenation (Sylvia Hinz + Jeanne Comateuse, Germany) – Resist (2021)

15. *Leena Lee + Vania Fortuna (Mexico) – Rapture (2022)

16. Ross (Colombia) - ch’ixi (excerpt, 2021)

17. *Meira Asher - still sleeping (2016)