Reportajes RNE Cuando el campo se hace arena 15:54 La convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define este proceso como la degradación de las tierras a consecuencia de diversos factores como el cambio climático y la explotación insostenible de los recursos naturales. Es un fenómeno que afecta a las 3/4 partes del planeta y España es uno de los países más vulnerables, con el 74% del territorio expuesto a sufrir desertificación. El impacto de ese deterioro de los suelos tiene consecuencias sociales, ambientales y económicas. Uno de los sectores más afectados es el del vino, con un importante peso en el PIB nacional y que ya sufre pérdidas por este motivo. Lo demuestra COAG en su informe "Impactos del cambio climático en la agricultura española". Y mientras el gobierno ultima la Estrategia Nacional contra la Desertificación y uno de los centros del CSIC, el CIDE, investiga líneas de actuación para paliar sus efectos, la viticultora y enóloga Isabel Galindo nos cuenta cómo en la bodega "Las Moradas de San Martín" se amoldan a los cambios: aumento de temperaturas, disminución de tormentas en verano y septiembres mucho más cálidos obligan a vendimiar antes y modificar el manejo tradicional del terroir.

