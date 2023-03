07:14

Hay 24 países que prohíben totalmente el aborto. No se contempla bajo ningún supuesto y en la mayoría de casos está penado con la cárcel. Hablamos con Keina Yoshida, abogada de The Center for reproductive rights; Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga social experta en violencia sexual a la espera de juicio en Andorra; y Morena Herrera, referente de la lucha por los derechos de las mujeres en El Salvador. Un reportaje de Antía André.