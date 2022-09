01:58:07

En esta segunda entrega de este recorrido por la historia menos convencional que estamos realizando, seguiremos dando paso a esos compositores que no han sido tan nombrados en la historia de la música. En este programa, escucharemos en el Romanticismo a Sibelius, Smetana o Edward Elgar, mientras que ya entrados en el siglo XX sonarán Emiliana de Zubeldía, Heitor Villa-Lobos o George Gershwin, entre muchos otros.

SIBELIUS: Suite champêtre, Op. 98 nº 2 (arr. para p.) (selec.) (2’09”). Erik T. Tawaststjerna (p.). NEPOMUCENO: O garatuja: preludio (9’12”). Orq. Fil. de Minas Gerais. Dir.: F. Mechetti. FAURÉ: Pavane, Op. 50 (4’24”). E. Strosser (p.), Conjunto vocal Jean Sourisse. Dir.: J. Sourisse. SMETANA: Trío para violín, violonchelo y piano en Sol menor, Op. 15 (selec.) (10’36”). Trío Amati. ELGAR: Serenata española, Op. 23 (5’04”). Coro y Orq. Royal Philharmonic de Liverpool. Dir.: C. Groves. DVORAK: Eco de canciones, B. 152 (arr. para cuarteto de cuerda) (selec.) (4’39”). Cuarteto Delme. ERKEL: Obertura Hunyadi Laszlo (12’30”). Orq. de la Ópera del Estado Húngaro. Dir.: J. Novacs. LANNER: Nuevos laendler vieneses (5’35”). Conjunto Bella Música Wien. Dir.: M. Dittrich. VAUGHAN WILLIAMS: Canciones de Shakespeare (selec.) (2’39”). Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford. Dir.: S. Darlington. BARBER: The school for scandal, Op. 5 (selec.) (8’25”). Orq. Sinf. de San Luis. Dir.: L. Slatkin. VILLA-LOBOS: Choro nº 7 "Settimino" (9’28”). C. Rato (fl.), J. Botelho (cl.), P. Moura (sax.), N. Devos (fg.), G. Pareschi (vl.), W. Clis (vc.), H. Tagnin (perc.), B. Limonge (ob.). DE ZUBELDÍA: Seis melodías populares españolas (selec.) (2’16”). E. Rivera (sop.), J. Robaina (p.). GERSHWIN: Concierto para piano y orquesta en Fa Mayor (selec.) (13’26”). G. Ohlsson (p.), Orq. Sinf. de San Francisco. Dir.: M. Tilson Thomas. PÄRT: Cantus en memoria de Benjamin Britten (6’19”). Bournemouth Sinfonietta. Dir.: R. Studt. XENAKIS: Keren (6’25”). C. Lindberg (tromb.).