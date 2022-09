01:59:59

LISZT: Totentanz S 126 R 457 Danza macabra, paráfrasis sobre “Dies Irae” (15.12). K. Zimerman (p.), Orq. Sinf. de Boston. Dir.: S. Ozawa. DONIZETTI: L´assedio di Calais (Acto 2) (selec.) (Dúo de Aurelio y Eleonora “Io l’ udia chiamarmi a nome”, Intervención de Eleonora, Aurelio y D´Aire “Suon tremendo”, dúo de Eleonora y Aurelio “La speme un dolce palpito”) (8.02). E. Garança (mez.), E. Siurina (sop.), M. Polenzani (ten.), Orq. del Teatro Comunal de Bolonia. Dir.: R. Abbado. FRESCOBALDI: Capriccio sopra la Bataglia (3.03). Aria detta balleto (8.09). C. Hogwood (virginal). BRITTEN: War Requiem, Op. 66 (selec.) (Libera me, Domine, It seemed that out of battle I escaped, Le tus sleep now… in Paradisum) (21.34). G. Vishnevskaya (sop.), P. Pears (ten.), D. Fischer-Dieskau (bar.), Coro Bach de Londres, Coro de la Orq. Sinf. de Londres, Coro de niños de la Escuela Highgate, Conjunto Melos de Londres. Dir.: B. Britten. DEL CAMPO: Cuarteto de cuerda nº 3 en Do menor (Segundo movimiento: Quasi lento e íntimo) (11.55). Cuarteto Diotima. HERNÁNDEZ: Tre impressioni sulla Divina Comedia (selec.) (In una selva oscura, Dell’antica fiamma, Candida rosa) (8.07). S. Hernández (p.). NADERMAN: Sonatina para arpa nº 6 en Re menor (6.45). M. Nagasawa (arp.). PURCELL: Dido y eneas Z 626 (Acto 3, Aria de Dido “When I am laid in earth”) (3.20). A.-S. Von Otter (mez.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. NERUDA: Concierto para trompeta y orquesta de cuerda en Mi bemol mayor (Segundo y Tercer movimiento: Largo y Vivace) (4.35). A. Balsom (tp.), Orq. Fil. de Cámara Alemana de Bremen. Dir.: T. Klug.