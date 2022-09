01:58:57

En este programa, junto al musicólogo alumno en prácticas en Radio Clásica Juanma González, trataremos la historia de la música desde una perspectiva menos conocida o frecuentada, es decir, a través de compositores menos escuchados pero que hicieron una gran aportación al arte de los sonidos. Entre muchos otros, sonarán obras de Richter versionando a Vivaldi, Caldara o Pachelbel en el Barroco, a Antonio Salazar desde México, o Pleyel o Salieri en el Clasicismo.

RICHTER: The New Four Seasons – Vivaldi Recomposed (selec.) (3’22”) E. Urioste (vl.), Orq. Chineke! CALDARA: Vicino a un rivoletto (20’32”). G. Lesne (contratenor), Il seminario musicale. PACHELBEL: Fantasía en la menor (1’46”). G. Wachonski (órgano). STRADELLA: Sonata di viole en Re Mayor (selecc.) (2’18”). D. Kiefer (vl.), P. Barczi (vl.), Capriccio Basel. Dir.: D. Kiefer. BLOW: Oda a la muerte del Señor Henry Purcell (22’05”). J. Bowman (contratenor), M. Chance (contratenor), The King's Consort. Dir.: R. King. SALAZAR: Tarará tarará, qui yo soy Anton Ninglito (3’01”). M. Pavon (sop.), X. Meijer (mezz.), Música temprana. Dir.: A. Rodríguez van Der Spoel. MOZART: Adagio y rondo para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo en Do Mayor, K. 617 (6’40”). B. Hoffmann (armónica de cristal), A. Nicolet (fl.), H. Holliger (ob.), K. Schouten (vla.), J. Decroos (vc.). PLEYEL: Trio para violín, violoncello y fortepiano en Fa menor, Ben 442 (selec.) (11’17”). Trio 1790. SALIERI: Trío para 2 oboes y fagot en Mi bemol mayor (4’01“). Ensemble Italiano di Fiati. FRANÇOIS ADRIEN BOIELDIEU: Concierto para arpa en Do Mayor (selec.) (9’). M. Robles (arpa), Academy of Saint Martin In The Fields. Dir. I. Brown. MUZIO CLEMENTI: Rondó para piano en Si Bemol Mayor, Woo 8 (4’55”). C. Mastroprimiano (fortepiano). CHERUBINI: Anacreon (selec.) (8’35”). Academy of Saint Martin in The Fields. Dir. N. Marriner.