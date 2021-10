Lou Reed, 'Walk on the walk side'

05:12

Tras su paso por la Velvet Underground, Lou Reed decide poner en marcha su carrera en solitario, consiguiendo un triunfo absoluto con su disco de 1972, 'Transformer', disco en el que estaba "Walk on the wild side"

Producido por David Bowie, la letra es una descripción del Nueva York de Andy Warhol y, en particular de 'The Factory', es estudio del artista.