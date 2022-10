54:35

Avui rebem una delegació terrícola. Vicente One More Time, donarà una miniconferència sobre l'apogeu del Hardstyle al planeta terra, fa 20 anys a la sala "Porque yo lo valgo". David Puente puja al pont de la nostra nau per col·laborar amb la causa, amb novetats globals de la seva galàxia, i James de Torres ens regala Whispers from the Ocean, digitals.

Avui a la cafeteria sona: Jimmy BO Horne - Dance Across The Floor (Danny Krivit Edit)

[inclou l'anunci del Seat Makinero (El Cansancio 2003)].