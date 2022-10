01:05:09

Raúl Orellana ens presenta un document històric per il·lustrar l'obertura de Studio 54 de Barcelona, la primera macrodiscoteca de la ciutat. Ubicada al Teatre Espanyol i tutelada per l'equip la famosa e inigualable Studio 54 de Nova York.

Tracklist

/ 27-11-1982/

Passion - Dont Stop My Love (instrumental remastered)

Passion - Don't Stop My Love (vocal Mix)

The Ritchie Family - I'll Do My Best

I Level - Give Me

Inner Life - I'M Caught Up (In a one love Night Affaire)

Deodato - Keep On Movin'

*****************************

/ 14-01-1984/

Michael Jackson - Thriller (remastered)

Michael Jackson - Thriller / sesión 84

Culture Club - Miss Me Blind/ sesión 84

Shannon - Let the Music Play / sesión 84

N.O.I.A. - The Rules to Survive (Looking for Love) / sesión 84

My Mine - Hypnotic Tango / sesión 84

Hypnosis - Bormaz (Extended Mix) / sesión 84

Bohannon - Let's Start the Dance / sesión 84

Hypnosis - Pulstar / sesión 84

George Kranz - Din Daa Daa / sesión 84