Primer test no invasiu per diagnosticar la síndrome de l'intestí irritable

01:09

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron coordina un estudi d'implementació del primer test no invasiu per a diagnosticar la síndrome de l'intestí irritable.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’empresa biotecnològica GoodGut, del grup HIPRA començaran a provar en alguns centres de primària el RAID-Dx. És el primer test no invasiu que ha de servir confirmar el diagnòstic de la síndrome de l'intestí irritable. El pacient fins i tot podria fer-se'l a casa, evitant fins a un 30% de les actuals colonoscòpies.

En la majoria de casos, el diagnòstic de les malalties inflamatòries intestinals s'obté quan hi ha símptomes d'alteració del ritme intestinal com diarrea o estrenyiment, que són tan inespecífics. A vegades, si el metge no hi està avesat, pot portar a confondre amb altres malalties, allargant el diagnòstic i el tractament. Aquest llarg procés, podria quedar ara enrere en el cas de l'intestí irritable, amb el nou kit de test diagnòstic Raid-Dx segons ha explicat a Ràdio 4 el doctor Javier Santor, del grup digestiu de la Vall d'Hebron.



En només 2 o 3 setmanes el laboratori haurà analitzat la signatura microbiana específica, que permetrà certificar que es tracta d'un intestí irritable, però a més estalviarà haver de fer múltiples proves com les colonoscòpies. La utilització del test diagnòstic RAID-Dx en l’àmbit de l’atenció primària permetrà reduir el temps de diagnòstic i oferir un tractament òptim, el que millorarà la qualitat de vida del pacient | Anna Bañeres