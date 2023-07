Tercer dia de campanya amb posicions igualades per les dues possibles majories

07:42

Les enquestes apunten a una victòria del PP, que necessitaria Vox per governar, però es pot trobar que l'altra majoria, entre el PSOE i Sumar, iguali resultats.

Tercer dia de campanya electoral amb posicions molt igualades per a les dues possibles majories que es reptaran a les urnes el 23 de juliol. Les enquestes apunten a una victòria del PP, que necessitaria Vox per governar, però es pot trobar que l’altra majoria, entre el PSOE i Sumar, iguali resultats.

El candidat del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, ha avisat al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que recuperar el delicte de sedició seria una "línia vermella" per tancar acords de cara a la investidura.

En aquest sentit, Nacho Martin Blanco (PP), ha demanat un executiu a Espanya consistent per deixar enrere radicalismes i populismes.

El cap de llista d'ERC ha explicat que aquesta nit ha somiat que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, era president d'Espanya amb el líder de Vox, Santiago Abascal, com a ministre d'Interior. I que els "nazis" de Desokupa tenien el ministeri d'Habitatge, Ortega Smith el de Justícia, Pitingo el de Cultura, i l'exfutbolista Pepe Reina el d'Esports. "És un malson possible", ha advertit.

La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha recomanat al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "dormi tranquil" perquè serà el PSOE qui seguirà al govern espanyol.

Per la seva banda, els Comuns carreguen contra Esquerra i el Partit Socialista en un acte marcat per la defensa del dret a l’habitatge on ha participat l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.