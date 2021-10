00:18

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, demana la posada en llibertat immediata de l'ex-president català, Carles Puigdemont. Puigneró assegura que "Europa té en aquests moments presos polítics i això en una Europa democràtica del segle XXI no es pot permetre". El vicepresident ha participat aquest divendres a la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana davant el consolat d'Itàlia a Barcelona, on desenes de persones s'han aplegat amb pancartes amb missatges com 'Independència o dimissió' o 'Puigdemont, President!'.