05:54

La ministra Irene Montero fa una crida a mantenir el govern de coalició com a garantia de les polítiques feministes i d'igualtat. Des de Sumar lloen la seva feina i critiquen el PP per permetre l'arribada de Vox a les institucions. En aquest sentit, s'ha pronunciat Meritxell Batet, que ha acusat el PP de radicalitzar-se arran dels seus pactes amb la ultradreta. Pel que fa a ERC, Oriol Junqueras, ha criticat a Junts per menysprear el seu partit. Els demana canviar els insults i les critiques per l'entesa i la unitat.