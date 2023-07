01:00

Una de les preocupacions per les pròximes eleccions és l'abstenció. En les darreres municipals es va situar en un 36% i es va convertir en la quarta més alta de la història. Aquest és un dels principals temes de preocupació per la majoria de partits. Per saber què opina o què farà la gent, anem al carrer! | Ferran Cuixart