El PP ha remarcat que la taula de diàleg del govern espanyol amb la Generalitat "quedarà desactivada" si el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, aconsegueix governar.

Les reaccions a l'anunci de la signatura per desbloquejar la B40 i els dèficits d'inversió en infraestructures han estat un dels temes centrals als actes d'inici de campanya.



El PP ha remarcat que la taula de diàleg del govern espanyol amb la Generalitat "quedarà desactivada" si el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, aconsegueix governar. Fonts del PP ho han subratllat després que Feijóo digués en una entrevista a El Periódico que "no té cap interès a anar contra cap taula si està constituïda i té com a objectiu fonamental tractar afers que no afectin els altres".



A l'acte del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, s'ha mostrat obert a pactar tant amb PP com amb PSOE, allargant la mà tant a Alberto Núñez Feijóo com a Pedro Sánchez. "Qui passi per caixa i pagui més serà qui segurament s'emportarà el nostre suport", ha apuntat.



Els comuns i el PSC acaben la primera jornada de campanya a Santa Coloma de Gramenet i ERC ho farà a Palamós.