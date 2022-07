01:21

Foment del Treball i l'Associació de Propietaris de Catalunya exigeixen una reforma legal perquè en cas d'ocupació d'un habitatge el desallotjament sigui immediat.

La patronal catalana denuncia l'augment d'ocupacions durant el 2021 en prop d'un 18% a tot l'Estat. De les 13.000 ocupacions, pràcticament el 40% s'han fet a Catalunya, 5.600 en total, quasi totes a mans de màfies.

Una problemàtica que només es resoldrà si s'aprova, mitjançant una reforma legislativa, el desallotjament immediat en un màxim de 48 hores, i no han de passar fins a dos anys, com ara, segons el president de Foment del Treball, Josep Sánchez llibre.



Un fenomen, el de les ocupacions que, en contradicció a l'informe de l'Ajuntament de Barcelona, segons el president de l'Associació de Propietaris, Sergi Llagostera, afecta petits i mitjans propietaris no a grans tenidors. Totes dues entitats han acordat amb el PDCAT la presentació al congrés de diputats d'una proposició de llei per aconseguir el desallotjament immediat.



Aquest s'aplicaria en tots els casos, també els de famílies en situació d'emergència habitacional, problema que s'ha de resoldre amb un pla de xoc de lloguer social, segons Foment | Climent Sabater