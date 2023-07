04:52

Aragonès vol que la Moncloa torni a la taula de diàleg i avisa que el PSOE pot facilitar una investidura de Feijóo. Més informació a rtve.cat

Nova jornada de campanya electoral on el PDeCAT es presenta com l'alternativa a l'abstencionisme. El candidat de la formació sosté que "és una vergonya" que no hi hagi "línies vermelles per partits franquistes". Per la seva banda, ERC s'erigeix com el "vot útil" per evitar un pacte entre PP-PSOE. El PSC, en canvi, defensa el seu model de diàleg i de recuperació de convivència a Catalunya. Paral·lelament, Junts inhabilita al PSC per aturar el feixisme.