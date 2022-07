04:56

La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, adverteix del fort impacte de les darreres onades de calor a les families més vulnerables.

Aquestes altíssimes temperatures, sobretot de nit, obliguen a recórrer a climatitzadors i altres aparells per fer front a la calorada. Però no tothom s'ho pot permetre, i menys ara, que el preu de l'electricitat s'ha posat pels núvols. I és que l'anomenada "Pobresa energètica" no és un fenomen només de l'hivern.

La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, adverteix del fort impacte de les onades de calor en les famílies més vulnerables. Recorda que durant la primera quinzena de juliol ja han mort pràcticament mig miler de persones per les onades de calor a Espanya.

En aquest sentit, considera insuficients les mesures activades per fer front a l'encariment de la factura elèctrica, perquè només són temporals. Campuzano reclama que en comptes del bo social hi hagi una ajuda social progressiva en funció dels ingressos de les famílies