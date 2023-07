02:03

Repassem els candidats a les eleccions generals, els seus lemes i què s'hi juguen en aquests comicis. Catalunya tornarà a ser decisiva.

Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral dels comicis generals del 23 de juliol. Catalunya tornarà a ser decisiva en unes eleccions en les quals s'hi presenten 8 candidatures, 4 d'elles d'àmbit exclusivament català.

Les últimes eleccions generals a Catalunya les va guanyar Esquerra amb 13 escons. Segons les enquestes, el PSC podria guanyar a Catalunya i superar els 12 escons. Junts i PDECAT concorren per separat i la Junta Electoral ha donat tots els drets dels 8 escons de les passades eleccions, al PDECAT, encapçalats per Roger Montanyola que torna a la política activa. Junts, aposta per la fins ara portaveu a la cambra baixa, Miriam Nogueres, un perfil de confrontació amb l'estat.

Continuem amb els comuns, que van obtenir 7 escons en les últimes eleccions amb Jaume Asens. Alberto Nuñez Feijoo obre la campanya a Castelldefels mentre VOX aspira a superar els 2 escons que van aconseguir a Catalunya a les generals de 2019.

Finalment, la CUP busca mantenir els dos escons al Congrés, tot i que les darreres enquestes també obren la possibilitat que es quedin sense representació | Núria Alcalà i Maria Huguet