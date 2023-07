00:49

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys per la mort violenta d'una dona a l'hotel Magnòlia de Salou. La víctima i el detingut, tots dos estrangers, compartien un vincle sentimental.

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys per la mort violenta d'una dona a l'hotel Magnòlia de Salou. Fonts policials han indicat que els fets van passar a les 21.30 hores de diumenge, quan es va rebre un avís procedent d'aquest allotjament que indicava que hi havia una dona ferida de gravetat. En arribar-hi, els agents van constatar que la víctima estava estirada a terra i que hi havia un home al seu costat que presentava una ferida que s'hauria produït ell mateix. Tot i que el personal del Servei d'Emergències Mèdiques va intentar reanimar la dona, no va poder salvar-li la vida. La víctima i el detingut compartien un vincle sentimental. Tots dos són estrangers, en concret europeus | Judith Huerta