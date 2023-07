08:28

Debat dur carregat de retrets entre Sánchez i Feijóo. Van mancar les propostes, però va haver-hi moltes crítiques. El líder dels populars ha pressionat sense èxit a Sánchez perquè es comprometi a abstenir-se a la seva investidura si el PP és la llista més votada.





Feijóo ha argumentat que el líder socialista ha "mentit" amb afers com el conflicte català o la relació amb el Marroc i ha dit que "no és un president lliure". En el cara a cara a Atresmedia aquest dilluns a la nit, Sánchez ha respost que ell és un "president lliure, net i autònom dels poders econòmics, a diferència de Feijóo". El president dels populars ha assegurat que el cap de l'executiu és el president del govern espanyol que "menys ha respectat la Constitució" i Sánchez ha respost retraient que el PP l'estigui "incomplint" no avenint-se a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).