00:20

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, denuncia una "persecució demofòbica dels poders de l'Estat espanyol". Cuixart ha participat aquest divendres a la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana davant el consolat d'Itàlia a Barcelona, on desenes de persones s'han aplegat amb pancartes amb missatges com 'Independència o dimissió' o 'Puigdemont, President!'. "Una vegada més sortim al carrer per demostrar la nostra repulsa a la detenció del president Puigdemont. De manera incomprensible veiem avui com al cor d'Europa un eurodiputat és privat de llibertat precisament per haver posat urnes i haver volgut esocltar la veu de la ciutadania", ha dit Jordi Cuixart.