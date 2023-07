07:22

Des de Viladecans, el PSC treu pit de la seva gestió i dels bons resultats en les darreres enquestes. El primer secretari, Salvador Illa, apel·la a la política de pactes.

Primer cap de setmana de campanya electoral de cara als comicis del 23J. Els partits centren el discurs en els pactes postelectorals però també en la situació de Catalunya. Un possible referèndum, la defensa de la llengua o la convivència han estat sobre la taula.



Des de Viladecans, el PSC treu pit de la seva gestió i dels bons resultats en les darreres enquestes. El primer secretari, Salvador Illa, apel·la a la política de pactes, fins i tot amb majories amples. ERC s'erigeix a Manresa com el vot útil per evitar un pacte PP-PSOE, a petició dels poders econòmics. Els republicans tornen a cridar a la mobilització. Roger Montañola (PDECat), per la seva banda, s'aferra a la sensació d'ascens entre els orfes de la federació i usa el lema de Junts per criticar el referèndum.



Des de Mollet del Vallès, els comuns parlen de remuntada pel que pronostiquen les últimes enquestes. Celebren que l'esquerra s'està mobilitzant. Des del Prat de Llobregat, Nacho Martin Blanco, ha assegurat que l'aposta del PP sobre l'ampliació del Prat és clara i servirà perquè Barcelona torni a ser motor econòmic.



La CUP diu que combatrà l'extrema dreta al Congrés dels Diputats "de la forma més generosa possible" però avisa que la seva condició per investir Pedro Sánchez continua sent "data i pregunta" d'un referèndum d'autodeterminació després de les eleccions. Per acabar, Junts combat la polarització en la seva candidatura a Vic, Miriam Nogueras ha dit que: "El PSOE ni frena ni frenarà mai a la dreta espanyola".