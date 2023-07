18:00

Inici de la campanya electoral pel 23J. Els partits criden la ciutadania a votar i la política de blocs s'imposa més que mai en aquests comicis. Repassem els missatges de les formacions.

Tret de sortida a una de les campanyes electorals més polaritzades dels darrers anys. La política de blocs s’imposa en un debat marcat per posicions enfrontades. Els pròxims quinze dies es posa en joc la governabilitat de l’Estat i l’extrema dreta aspira a formar part del govern espanyol de la mà del PP. Així les coses, en el taulell, dos blocs que poden governar després de les eleccions, PSOE i Sumar o PP i Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat el tret de sortida a la campanya electoral del 23-J aquest dijous al vespre a Castelldefels des d'on ha reivindicat que vol ser "el president de tots els espanyols i també de tots els catalans". El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigit "enviar a la paperera de la història" les polítiques del govern de Pedro Sánchez en l'inici de la campanya electoral a Catalunya aquest dijous a la mitjanit. Durant la tradicional enganxada de cartells, a la zona alta de Barcelona, ha demanat una "mobilització massiva" pel seu partit que, segons ell, es disputa diputats a les demarcacions catalanes amb els partits independentistes.

El PSC ha obert la cursa electoral amb una crida a la mobilització per "avançar i no retrocedir", escollint l'única papereta que pot "frenar el PP" el 23-J. Paral·lelament, la cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, ha retret a ERC i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que donin les eleccions "per perdudes" i ha assegurat que "defensar Catalunya és entendre que l'adversari és Vox i el PP, no Yolanda Díaz".

Per la seva banda, els republicans han afirmat que una victòria del PSOE a les eleccions espanyoles seria una "humiliació nacional". La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, enceta la campanya deixant clar que no regalaran els seus vots a ningú i que si depèn d’ells tot canviarà. La CUP també carrega contra les "males polítiques del PSC" que "són un perill pel clima, per la llengua i pels drets socials".