08:21

L'endemà del debat a 7 de RTVE, la ministra d'Igualtat Irene Montero ha fet la primera aparició pública a Barcelona reivindicant les polítiques feministes del govern de coalició, però no han estat els únics que n'han parlat.

La ministra d'igualtat Irene Montero ha fet una crida a mantenir el govern de coalició com a garant de les polítiques feministes i d'igualtat. Afirma que queda molt per fer i critica el que qualifica de violència política.



Així ho ha assenyalat després de reunir-se amb professionals sanitaris a Barcelona, junt amb la consellera d'Igualtat, Tània Verge. Una visita en plena campanya electoral en la qual, recordem, no participa després d'estar vetada a les llistes de Sumar.

El PSC ha reivindicat les polítiques socials dels governs socialistes i demana quatre anys més per continuar ampliant-les.

El PDeCAT - Espai CiU es concentra aquest vespre a Sant Cugat, on el candidat, Roger Montañola, situarà la defensa de l'autogovern a Madrid com a prioritat d'un espai que aixopluga els hereus de l'extinta federació, amb divergències sobre la independència. Montañola alerta dels pactes del Bernabeu entre PSOE i PP després del 23 de juliol i crida a concentrar el vot en els partits d'obediència catalana.

En aquesta línia s'ha pronunciat Junts que acusa l'Estat de fabricar proves falses i infiltrar policies per perseguir l'independentisme, i retreu a Esquerra que hagi estat incapaç de demanar el traspàs íntegre de Rodalies.

Esquerra es desplaça aquesta tarda a Badalona en un acte, en el que Oriol Junqueras acompanyarà al candidat, Gabriel Rufian. Els republicans avisen a Junts que no són el seu adversari. En un acte sobre feminisme i LGTBI, alerten que un govern de PP i Vox posarà en perill els drets d'aquests col·lectius.

La CUP celebra en aquests moments el seu gran acte des de la Vila de Gràcia amb la presència d'Albert Botran, Mireia Vehí i Laure Vega.

IMATGE: ACN/ Maria Aladern. INFORMA: INMA MORANT.