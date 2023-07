05:45

Aquesta mitjanit s'ha donat el tret de sortida a una de les campanyes caracteritzades per una política de blocs amb posicions molt enfrontades.

Unes eleccions en les quals Esquerra Republicana de Catalunya confia frenar la davallada patida a les municipals i en el que Gabriel Rufián ha fet una crida al vot per evitar un possible canvi de coalició a Madrid. I determinants també es volen mostrar a Madrid Junts per Catalunya, el missatge ha estat clar: els seus vots sols estaran al servei de Catalunya. Per la seva banda, el cap de llista del PDeCAT-Espai CiU per Barcelona, Roger Montañola, obre l'esprint electoral reivindicant la federació. Montañola carrega contra l'independentisme, insisteix que tot es fum i que el procés s'ha acabat, i lamenta l'esquerranització de la política.

Una Catalunya que el PP ha posat al centre de la campanya i és que el tret de sortida l'han fet a Castelldefels, amb la presència del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, qui ha destacat que vol governar per tots, i reclama unitat. En el mateix sentit s'ha pronunciat Vox, qui ha entrat en campanya electoral fent una crida a l'electorat enfront dels partits independentistes.

El PSC centra el missatge a mostrar que sols hi ha dos blocs el de la coalició d'ultradreta PP-VOX No l'esquerra, la del PSC, la que afirmen és l'únic que pot frenar-los.



En aquest sentit, des de SUMAR - En Comú Podem s'erigeix en l'única formació que ha complert amb Catalunya, i per això demanen el vot per reeditar un govern de coalició davant d'un eventual executiu de PP i VOX.

imatge: David Zorrakino / Europa Press. INFORMA: INMA MORANT.