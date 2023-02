10:41

La Fiscalia demana per a ella sis anys de presó per adjudicar presumptament a dit 18 contractes al seu amic quan dirigia la ILC. Ho comentem amb Eloi Castellarnau, advocat penalista, i soci de Castellarnau advocats i penalistes.

Isaías H., beneficiari dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha admès aquest dilluns que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, s'hi va posar d'acord per fraccionar projectes i adjudicar-los a dit i li va indicar com fer pressupostos comparsa per simular un concurs. Borrás, per part seva, ha assegurat: "No he comès cap delicte".

Isaías H., per a qui la Fiscalia demana sis anys de presó per beneficiar-se del suposat fraccionament de contractes de la ILC, ha reconegut aquest dilluns davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els correus que va intercanviar amb Borràs, en què, ha precisat, la líder de Junts li donava instruccions sobre com dur a terme les gestions per beneficiar-se dels contractes.

A la mateixa pena s'enfronta la presidenta de Borràs, que s'asseu a la banqueta acusada dels delictes de prevaricació i falsedat documental per adjudicar presumptament 18 contractes a dit a Isaías H. entre els anys 2013 i 2017, quan presidia la ILC.

L'acusat, que ha negociat amb Fiscalia un pacte per incriminar Borràs a canvi d'una rebaixa de condemna, ha explicat al tribunal que per optar als contractes de la ILC presentava tres pressupostos, un dels quals "sabia que s'acceptaria", mentre els altres dos eren "comparses" per simular concurrència pública.