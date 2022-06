50 años del Watergate: pulso del periodismo contra el poder 02:03 Hoy se cumplen 50 años del escándalo político "Watergate", que convirtió a Richard Nixon en el primer presidente estadounidense en renunciar al cargo, el 9 de agosto de 1974. Un caso que empezó con la "tímida" detención de 5 personas por intentar robar información de la sede del Partido Demócrata y que descubrió cómo el entorno del presidente estadounidense espió la campaña de las presidenciales de 1972. Fue Bob Woodward, un periodista del Washington Post, quien decidió tirar del hilo, cuando vio que entre los arrestados estaba el consejero de seguridad de la CIA y, a su vez, responsable del comité de reelección del presidente Nixon. En esta investigación fue clave la participación del conocido "garganta profunda", un alto cargo del FBI cuya identidad no se conoció hasta 35 años más tarde. Informa Alejandra Martínez Más opciones

[an error occurred while processing this directive]