Preguntas a la Historia ¿Qué es la Cueva de Salamanca? 01:30 La Cueva de Salamanca se consideraba una salamántica, es decir, una cueva donde las brujas celebraban los aquelarres y adivinaban el porvenir.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED.

