52:40

En Por tres razones repasamos por comunidades autónomas cómo se atiende a los pacientes tras operaciones quirúrgicas que requieren fisioterapia. Hablamos con Antonio Silvestre Muñoz, vicepresidente de SOTOCAV (Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Autónoma de Valencia), contamos con el testimonio de Carmelo Hernández, paciente de operación de cadera operado en Canarias que ha recibido sesiones de fisioterapia justo después de la prótesis. Gustavo Paseiro, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y del Colegio Fisos Galicia y profesor titular de Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña, explica cómo es su trabajo y la falta de profesionales en la sanidad pública junto a José Casaña, Secretario general del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

Los médicos españoles podrán recetar talidomida 60 años después. En realidad, nunca ha dejado de utilizarse en hospitales para investigación, ya que sus beneficios para pacientes oncológicos afectados por un mieloma múltiple han sido demostrados. Nos lo explica Garbiñe Lizeaga, miembro del Grupo de Farmacia Oncológica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Donostia. El protocolo, estricto y controlado, que se establecerá a partir de ahora nos lo cuenta Antonio Blázquez, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

En la sección "Lo que no me contaron en el conservatorio" de Miguel Baselga, hoy vamos a pasar revista por algunas de las bandas sonoras y escenas ultra famosas con musiquitas que nos son familiares pero a veces no logramos ponerles nombre y apellidos.