42:52

Sí a las renovables pero no así, no en lugares con patrimonio arqueológico. Eso piden desde la Plataforma de Afectados por los Proyectos Fotovoltaicos de Ronda y Serranía, tal y como nos explica su portavoz, Eduardo Sánchez, que piden proteger el complejo megalítico de Teba de la instalación de placas solares. Desde Sabucedo, el hábitat que ha inspirado a Sorogoyen para la película As Bestas, conocemos los reclamos de la Asociación Rapa das Bestas con su presidente, Paulo Vicente Monteagudo. En Por tres razones hablamos también con Eloy Sanz, investigador y profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, que explica los motivos por los cuales apostar desde ya por energías renovables.



Ordenar tu mente para ordenar tu vida es el late motiv de María Ibáñez y Jesús Jiménez, psicólogos de profesión con la introspección por bandera que mañana ofrecen una charla en el Conde Duque de Madrid, en la que abordarán estos temas.

Terminamos el programa charlando con Manu Erena, el joven poeta que acaba de publicar su tercer libro, Aunque vuelvas a tener miedo, un libro editado por Ediciones B (Penguin Random House) y dedicado dedicado a aquellas personas que temen, aman y luchan día a día. A aquellos que siguen adelante a pesar del dolor.