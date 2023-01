'Para Elisa' no era para Elisa ni la compuso Beethoven

14:25

Hoy en Por tres razones tiemblan los cimientos de la civilización por el apocalipsisis musical que nos presenta Miguel Baselga en su sección "Lo que no me contaron en el conservatorio" en la que desmiente grandes mitos que hemos creído durante años. Para empezar, el Adagio de Albinoni no es de Tomaso Albinoni, y para Elisa, en realidad, era para Teresa...