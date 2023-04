13:40

Hoy en la sección "Lo que no me contaron en el conservatorio" de Miguel Baselga conocemos varios casos de músicos que no paraban quietos y que, además de triunfar en lo suyo, destacaron en otras actividades como la política o la interpretación. Como cada jueves en Por tres razones, unas cuantas curiosisdades musicales que no te dejarán indiferente.