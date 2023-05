42:30

Las familias destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler en casi el 24%de los barrios del país, con estos datos y teniendo algo de contacto con la realidad, la problemática es evidente. Hoy dedicamos el Por tres razones a intentar entender lo que propone la Ley de Vivienda y a mirar realmente qué le falta al parque inmobiliario de España.

Para empezar, conocemos a varios inquilinos de diferentes perfiles que nos hablan del esfuerzo que les supone pagar su alquiler mensualmente en Madrid. Hablamos con Eli, de 42 años, y Ana, de 30, que comparten piso en La Latina. Quedamos en el poco tiempo libre que tienen entre trabajos Pili, de 31 años, y Eduardo, que viven en un piso de cuatro habitaciones por el que pagan 985 euros. Visitamos una de las zonas tensionadas de la capital, Usera, y hablamos con David, de 32 años. Por último, nos reciben Antonio y Mari Carmen, una pareja de 85 años que pagan más del 60% de lo que reciben de pensión por un piso de protección oficial que ahora forma parte de la cartera de un fondo buitre. Gente como Pili y Antonio se organizan en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, desde el que la portavoz Valeria Racu nos cuenta qué es lo más necesario y urgente respecto a la vivienda.

Álvaro Ardura, arquitecto y planificador urbanístico, coescribió hace unos años el libro First We Take Manhattan, de la editorial Catarata. Hoy, nos habla de esa destrucción creativa de las ciudades, cómo la gentrificación y la ordenación territorial afecta a nuestro día a día con precios abusivos y vulnerabilizando a diversos sectores poblacionales.

Conocemos la Asociación Provivienda, que trabajan desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Gema Gallardo, la directora general de Provivienda, nos explica las acciones y organizaciones que hacen para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas que llegan a estos servicios.

Ante la falta de vivienda social suficiente en la mayoría del país, hablamos con dos ayuntamientos de las ciudades donde más vivienda pública hay. Eider Bilbao es la Directora General de Viviendas Municipales de Bilbao. También hablamos con Felipe Castro, gerente de Emvisesa, empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Sevilla.



Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería en Edificación y de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, lleva años observando cómo evoluciona la vivienda y cómo se desarrollará la situación en los próximos años, aunque ve insostenible una situación en la que "los caseros hacen casting para alquilar las casas, dejando, de nuevo, a los más vulnerables fuera.