40:40

Nos fijamos en cómo la Inteligencia Artificial se está metiendo de lleno en los procesos de selección de las empresas con Renata Dedini, responsable de atracción de talento de KPMG en España y con Rocío Castañeda, directora global de talento y cultura de Prosegur. ¿La Inteligencia Artificial necesita una regulación? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hay que ponérselos? Lo averiguamos con Javier Palanca, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.

Noelia da Costa es una joven vitoriana que sufre parálisis cerebral. Denuncia la falta de ayuda de la Universidad del País Vasco, que le niega la asistencia de un auxiliar. Ella logró la nota suficiente para matricularse en el grado de Trabajo Social y ahora cursa un postgrado de Gestión e Innovación en Servicios Sociales. Quien la ayuda ahora dos días a la semana, cuando tiene que asistir a la Facultad, es su madre, Sonia Reviriego.

Como cada jueves, Miguel Baselga en Lo que no me contaron en el conservatorio nos habla de músicas que no llegaríamos a pensar que existen. Músicas de Iannis Xenakis, George Crumb, Marcel Duchamp y Luigi Nono.