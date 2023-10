42:47

Hoy en Por tres razones viajamos hasta Almendralejo, Badajoz, para saber cómo está el municipio después de que varios jóvenes estén siendo investigados por utilizar inteligencia artificial para crear imágenes de adolescentes sin ropa y difundirlas en internet. Nuestra compañera Julia Noriega recoge el sentir de los ciudadanos. Además, hablamos con Gloria Cano, psicóloga general sanitaria - experta en infancia y adolescencia-, que, en estos momentos, está atendiendo a dos de las víctimas de esta suplantación.

Aunque han pasado más de diez años desde su lanzamiento, Dark Souls sigue considerándose a día de hoy uno de los juegos más influyentes del medio. Un juego que pone las emociones y sentimientos en el centro. Nuestra compañera Ana Nieves se desplaza hasta el Campus del Videojuego de Madrid in Game, en la Casa de Campo, para asistir a la II edición de Start In Up Program en el que se diseñan videojuegos narrativos con una interacción significativa del jugador, evitando el rol pasivo y buscando una experiencia emotiva. También, gracias al uso de inteligencia artificial, conseguimos analizar las emociones de los jugadores en tiempo real. Además, entrevistamos a Carlos González Tardón, doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo humano por la Universidad de Deusto y profesor en el TecnoCampus de Mataró.

Acabamos el programa charlando con Víctor Balcells. Además de adentrarnos en su faceta como escritor y artista multidisciplinar, conocemos el lado oscuro de Internet rememorando su trabajo posicionando páginas web pornográficas.