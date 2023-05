13:22

Nuestro pianista Miguel Baselga vuelve hoy con su sección "Lo que no me contaron en el conservatorio". ¿Qué nos trae hoy? Pues lo que pudo ser y no fue. Eso que parecía que apuntaba que iba a hacer un compositor y al final salió por otros derroteros. Y, como ejemplo, utilizamos una obra de Ernesto Halffter que se llama “Sonatina”, que en realidad no es una sonatina ni se le parece.