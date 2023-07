14:02

"Lo que no me contaron en el conservatorio", la sección de nuestro músico particular, Miguel Baselga, que llega cada jueves, nos ilustra hoy sobre los "losers" de la ópera. "La ópera siempre tenía mucho brilli-brilli. Pero en el Berlín de la postguerra, a Kurt Weill se le ocurre hacer todo lo contrario".