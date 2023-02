42:35

En Por tres razones hablamos con Mehmet Celebi, un empresario turco que se está encargando de las labores de coordinación para reunir y enviar ayuda a Turquía en España junto a la embajada turca. Nos acercamos al Hotel Hard Rock Madrid, donde voluntarios como Luz Fernández, una de las organizadoras de la recogida y Javier Polo, director del hotel, nos cuentan cómo llevan los materiales que trae la gente con ayuda de taxistas como José Miguel Fúnez, taxista que esta mañana se ha movilizado para ayudar a llevarlo todo hasta el aeropuerto.

De la ciudad global a la ciudad de los quince minutos. Este es el objetivo que el urbanista Carlos Moreno propone en el libro La revolución de la proximidad, que sale hoy a la venta de la mano de Alianza Editorial para movilizarnos hacia un nuevo e innovador modelo de ciudad. El profesor Moreno, director científico de una cátedra urbanística en la Universidad de la Sorbona y varias veces galardonado por su propuesta de una ciudad más justa, plantea los retos y posibles soluciones para la ciudad en la que las necesidades esenciales estén cubiertas en un cuarto de hora. La ciudad de los quince minutos es la que permite a un ciudadano tener garantizadas las seis necesidades esenciales en traslados de ese tiempo: vivienda, trabajo, compras, educación, salud y ocio.

La sección "Lo que no me contaron en el conservatorio" de Miguel Baselga la dedicamos hoy a demostrar que, si la música es una ciencia, no es exacta seguro.