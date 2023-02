42:42

Hay aseguradoras y bancos que no dan créditos o ciertos beneficios a algunos pacientes con cáncer. Lo han denunciado varios afectados, hablamos con Pilar Flores, gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, también con María Ángeles, de la Asociación Española de Afectados con Cáncer de Pulmón (AEACAP). En Por tres razones hemos preguntado a los bancos y aseguradoras, según la Asociación Española de Banca (AEB): “Desde la AEB no tenemos constancia de esto. Como asociación no podemos hablar sobre las decisiones comerciales de los bancos a nivel individual”. Por su parte, UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), no ha contestado

Desde el asesinato de Mahsa Amini, mujer iraní, por la Policía de la moral, muchas iraníes han dejado de usar el velo.

Joumana Haddad es escritora, activista política y defensora de los derechos humanos y seleccionada como una de las 100 mujeres árabes más influyentes del mundo por la revista 'Arabian Business'. Hablamos con ella y con Fariba Ehsan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos de España.

La exposición 'Región' en la sala El Águila en Madrid, busca crear un archivo fotográfico del paisaje como patrimonio de la Cominidad de Madrid. Nos vamos hasta allí para charlar con David Rejano, director técnico de la exposición. Y con Manuela Lorente y Fernando Maquieira, fotógrafos.